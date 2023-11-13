130 тысяч за игрушки: житель Новосибирска продаёт коллекцию игрушечных танков

Житель Новосибирска продаёт коллекцию игрушечных танков за сумму в размере 130 тысяч рублей.

Новосибирец разместил на сайте бесплатных объявлений «Авито» коллекцию игрушечных танков из 164 экземпляров.

Владелец написал в объявлении, что хочет за своё собрание 130 тысяч рублей, при этом указав, что коллекцию он продаст исключительно целиком.

Напомним, что в Новосибирске мужчина продает коллекцию раритетных галстуков за 2 тысячи рублей. Часть из них была изготовлена в Советском Союзе, остальные — в других социалистических странах. Цена за коллекцию составляет две тысячи рублей.