Биолог Яновский рассказал о рисках оттепели в ноябре в Новосибирске

О рисках оттепели в ноябре рассказал биолог Яновский.

Кандидат биологических наук Алексей Яновский рассказал, что на юге Западной Сибири в середине ноября набухли почки у деревьев — это может негативно сказаться на будущем урожае. По его словам, необходимо чтобы к ноябрю посевы озимых были укрыты достаточно толстым слоем снега, но из-за неожиданного тепла они могут просто вымереть.

Помимо отсутствия урожая сильная оттепель может плохо сказаться и на животном мире. Например, тетерева и рябчики привыкли ночевать и зарываясь в снег, но сейчас он полностью отсутствует в регионе.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что жителей Новосибирской области ожидает тёплая погода. 13 ноября ожидается изменение направления ветра на северо-западное. Скорость ветра составит до 9 метров в секунду.