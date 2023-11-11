Под Новосибирском ожидается потепление до +7 градусов

На выходных жителей Новосибирской области ожидает теплая погода.

По данным местного гидрометцентра, 12 ноября температура воздуха поднимется до +7 градусов. Ночью ожидается 0 градусов, а днем термометры покажут от +2 до +4 градусов. Прогнозируется южный ветер со скоростью от трех до восьми метров в секунду.

13 ноября ожидается изменение направления ветра на северо-западное. Скорость ветра составит до 9 метров в секунду. Стоит отметить, что в регионе температура будет немного выше, чем в самом Новосибирске.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском нашли замерзшего фламинго, который не захотел улетать.