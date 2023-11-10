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вчера 23:30
общество

Под Новосибирском нашли замерзшего фламинго, который не захотел улетать

Фото: телеграм-канал Евгения Шестернина

В ноябре в Новосибирской области зафиксировали необычный случай — появление фламинго.

Министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин опубликовал фотографию розовой птицы, замеченной в заснеженном поле. Сотрудники службы по надзору в сфере природопользования быстро выехали на место и провели операцию по спасению фламинго.

По словам министра, фламинго не захотел улетать из Новосибирской области. Специалисты также утилизировали туши двух кабанов, которые не смогли успешно переплыть реку.

«Миграционные баги – фламинго не улетел, а кабан не переплыл», — отметил министр Шестернин.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирскую область закупят новое медоборудование для поликлиник региона.

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Игорь Кириченко
Журналист

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