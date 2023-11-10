В Новосибирскую область закупят новое медоборудование для поликлиник региона

В Новосибирской области в следующем году поликлиники получат новое медицинское оборудование благодаря национальному проекту «Здравоохранение».
Как сообщили в региональном минздраве, 300 единиц медицинской техники поступят в область в этом году. Из них 95 единиц заменят устаревшее оборудование, а 205 дополнят технику.
Среди нового оборудования будут 26 аппаратов для мониторинга за сердечной деятельностью, 7 для контроля артериального давления и 34 электрокардиографа. Кроме того, поликлиники получат эндоскопические системы, стойки и шкафы для хранения.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Академгородке Новосибирска откроется выставка картин Александра Шамовского.