Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» пытаются найти работу после службы в Новосибирске

Сибиряки, отслужившие в отряде «Вагнер», ищут работу охранниками.

По данным сайтов объявлений по поиску работы, бойцы, которые отслужили в отряде «Вагнер», тщательно пытаются найти работу после службы, так как у многих ещё летом закончился контракт, а также сам отряд видоизменился после гибели Евгения Пригожина.

Чаще всего они идут работать на автомойки, завод и в охрану. При этом бойцы отмечают, что не готовы работать за маленькую зарплату, так как им непривычно столько получать.

Кто-то наоборот нашёл работу после службы и очень рад этому, но всё же не перестаёт думать о том, чтобы вновь уехать в зону специальной военной операции. В свою очередь, бывшим заключённым бойцам ещё тяжелее найти работу из-за их судимости.

Напомним, что раскрыты подробности уголовного дела координатора ЧВК «Вагнер» в Новосибирске.