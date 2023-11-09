Раскрыты подробности уголовного дела координатора ЧВК «Вагнер» в Новосибирске

В Новосибирске продолжается расследование уголовного дела Дмитрия Болотского, которого подозревают в крупном мошенничестве с деньгами, собранными на лечение раненого бойца ЧВК «Вагнер». По версии следствия, бывший исполнительный директор обобрал и представителей некоммерческой организации «Силовое Единство Сибири».

Более года назад президент некоммерческой организации «Силовое Единство Сибири» Валерий Фёдоров стал одним из тех, кто поверил в Дмитрия Болотского и назначил исполнительным директором. Тогда никто и не предполагал, чем это может кончиться.

«По деловым качествам он – неплохой человек. Но, прежде всего, должна быть человечность, благородство. Не должно быть зависти. Я ему всегда говорил: «терпи, умей терпеть». Но он оказался спринтером, — рассказывал Сиб.фм Валерий Фёдоров.

– Это был удар в спину. Мы не знали, что он организовал какой-то сбор средств, не посоветовавшись. Решил, что он – Бог».

События, обстоятельства которых сейчас разбирают дознаватели, начали происходить летом 2023 года, незадолго до гибели главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Срочно нужна помощь»

Всё начиналось по мелочи: Дмитрий Болотский ведал финансовыми делами общественной организации, и сначала в его карманах оседали небольшие суммы. Потом «социальный координатор» ЧВК «Вагнер» (так он сам представлялся, когда раздавал интервью), начал организовывать сборы для помощи раненым участникам СВО.

Валерий Фёдоров говорит, что Болотский вместо того, чтобы наладить взаимодействие с фондом «Защитники отечества», каждый раз ездил туда с новым бойцом, которому после ранения нужна была помощь.

«Бойцы говорили: «А нам зачем это надо? Мы сами можем съездить». Я потом уже сам съездил в фонд, а они и говорят: «Зачем он здесь нужен, Дмитрий Александрович?» Ему надо было показать, что он куда-то едет, а результата-то нет!» — объясняет Фёдоров.

Так произошло и со сборами денежных средств на операцию раненому бойцу Андрею З. Дмитрий Болотский за своей подписью и от имени НРООВСС «Силовое Единство Сибири» распространил документ с призывом скинуться (письмо имеется в распоряжении редакции).

«Коллектив НРООВСС «Силовое Единство Сибири», взывая к Вашим патриотическим чувствам, убедительно просит оказать посильную помощь в оплате медицинской операции бойцу Андрею З. (редакция не указывает фамилию по просьбе бойца), принимающего участие добровольцем в рядах ЧВК «Вагнер», выполняя задачи, возложенные на Министерство обороны РФ в рамках СВО, получил тяжёлое ранение,

- говорится в обращении, которое рассылал Дмитрий Болотский. – Не вдаваясь во все медицинские терминологии, у Андрея З. в результате полученных ранений, отсутствует часть кости на нижней правой конечности. При несвоевременности проведения срочной медицинской операции, а именно установки импланта кости, возможны необратимые последствия, в результате которых доброволец может потерять ногу. Парню срочно нужна Ваша помощь!!!»

В письме, где присутствует много патриотических слов, также говорится, что бойцу пришлось обратиться за медицинской помощью в частную клинику. Медицинская операция стоит 300 тысяч рублей.

«Для сбора средств открыт специальный счёт, реквизиты и медицинский эпикриз в приложении»,

- заключил письмо Болотский.

Многие такие же участники СВО откликнулись на крик о помощи, и нужная сумма, скорей всего, была собрана полностью, но потом Дмитрий Болотский пропал.

«Андрею в итоге сделали операцию, но не на деньги, которые собирал Болотский. Собранная сумма, видимо, исчезла вместе с Дмитрием», — рассказал один из бывших бойцов ЧВК «Вагнер», который хотел помочь раненому 23-летнему бойцу.

Вывел деньги со счетов

О том, что Дмитрий Болотский начал сборы в августе, остальные члены правления «Силового Единства Сибири» не знали. Не догадывались сначала и о других махинациях, которые затеял исполнительный директор.

«Человек, так и не получивший медицинскую помощь, написал заявление в полицию. Также проходит проверка из-за некоторых растрат средств со счетов общественной организации», — рассказал Сиб.фм источник в правоохранительных органах.

Например, Дмитрий Болотский не скупился выписывать себе командировочные. Пока следователи остановили подсчёт на сумме в полмиллиона, но она ещё может увеличиться, и даже в два раза.

«Он и алкоголь употреблял и курил в помещении. В его биографии были и дебоши. Болотский утверждал, что имеет отношение к группе «Вагнер», но это он сам себе придумал»,

- отзываются о «социальном координаторе» бывшие коллеги.

В офисе «Силового Единства Сибири» после того, как узнали о мошеннических схемах, Дмитрию Болотскому поставили ультиматум, чтобы он покинул помещение. Из-за разногласий пришлось даже упразднить его должность. Юридическая процедура расторжения деловых отношений растянулась ещё на месяц, до осени. Однако, как утверждает собеседник Сиб.фм, исполнительный директор это время зря не терял: устраивал различные провокации, в это же время в «Силовом Единстве Сибири» пропала печать для документов.

«Он вступал в конфликты уже после обысков и с органами власти. Всегда был конфликтным и мог организовывать даже драки. Глаза какие-то затуманенные, как будто не только пил, курил, но и употреблял психотропные вещества», — вспоминают Болотского вернувшиеся из зоны СВО бойцы.

В офисе на Челюскинцев также побывали оперативники и также проверили документацию «Силового Единства Сибири». Сам Дмитрий Болотский продолжает скрываться от глаз общественности. Дело может быть возбуждено не только по факту мошенничества в крупном размере, могут появиться и дополнительные эпизоды о растрате: окончательной квалификации пока нет.