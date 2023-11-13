Драматург Нина Садур из Новосибирска умерла из-за продолжительной болезни

Драматург, сценарист и прозаик Нина Садур из Новосибирска скончалась из-за продолжительной болезни

12 ноября в Москве 73-летняя Нина Садур умерла после продолжительной болезни. Она была известным драматургом, прозаиком и сценаристом.

Нина Садур родилась 15 октября 1950 года в Новосибирске, в 27 лет в «Сибирских огнях» вышла ее первая публикация. Город женщина покинула в 80-х годах, так как захотела учиться в Литературном институте в Москве.

Первая написанная в столице пьеса «Чудная баба» стала популярной у театральных подмостков. Затем обороты набрали «Ехай», «Панычка», «Мистификация», «Красный парадиз», а также сборники рассказов «Чудесные знаки», «Злые девушки», «Вечная мерзлота».

Из-за необычных, маргинальных, со смещенной психикой героев ее работы нравились не только читателям, но и литературным критикам. По мотивам двух пьес были написаны оперы.

Денежная составляющая никогда для Садур не была главной целью, женщина мыла полы в одном из столичных театров, чем зарабатывала себе на пропитание.

«Ненавижу и нищету, и богатство, потому что и то, и другое растлевает. В них есть что-то одинаково не просто стыдное, а срамное», — говорила драматург.

В последние годы ее имя можно было заметить в титрах сериалов, в которых она выступала в качестве сценариста. Нина Садур работала с Кириллом Серебренниковым над «Ростов папа», затем над «Дневником убийцы» и «Таксисткой».

Ранее в Новосибирске, 12 ноября, во время игры в турнире Ночной хоккейной Лиги на льду скончался 61-летний хоккеист Андрей Измаилов.