Хоккеист Алексей Красиков рассказал, что новосибирская «Сибирь» много значит для него

Бывший вратарь клубов КХЛ Алексей Красиков поделился впечатлениями о матчах против своего бывшего клуба «Сибирь».

В интервью корреспонденту «Чемпионата» он рассказал, что игры с «Сибирью» были особенными, так как хорошо знал стиль игры и многие нюансы своих бывших партнеров.

Красиков вспомнил, как во время буллита своего друга Сашка Шарова заранее предсказывал его действия, так как многократно тренировали этот прием вместе. Он хотел побеждать в этих матчах, поскольку провел большую часть своей карьеры и жизни в составе «Сибири».

Красиков подчеркнул, что для него это не просто команда, а место, где он отдавал себя на поле по максимуму. Он также поблагодарил болельщиков «Сибири» за теплый прием как во время игр, так и после них.

Ранее Сиб.фм сообщал, что опубликовали видео матча, на котором умер хоккеист в Новосибирске.