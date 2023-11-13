сегодня
13 ноября, 17:27
пробки
6/10
погода
+3.9°C
курсы валют
usd 92.05 | eur 98.31
сегодня
13 ноября, 17:27
пробки
6/10
погода
+3.9°C
курсы валют
usd 92.05 | eur 98.31
сегодня 16:07
общество

Косметолог перечислила самые вредные привычки для здоровья кожи

Freepik, authors: portishead1

Специалист отметила, что смена косметики крайне вредна для кожи.

Врач-дерматокосметолог центра инновационной медицины DMC Роза Герлиани рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что даже безобидные привычки могут пагубно отразиться на здоровье кожи. Так, по словам специалиста, на состоянии кожных покровов может отразиться смена косметики.

«Существует миф, что кожа привыкает к одним и тем же средствам, из-за чего они перестают работать. Поэтому кожу надо постоянно «‎удивлять»‎ новыми продуктами, чтобы получить нужный эффект от средства. На самом деле любая смена ухода ― стресс для кожи», — объяснила медик.

Кроме того, негативное влияние имеет и такая распространенная привычка, как курение. Другая причина проблем — сахар. Он способствует раннему старению кожи, так как «‎кристаллизует»‎ волокна коллагена и эластина, в результате чего на коже появляются морщины, добавила она.

Напомним, косметолог Столина посоветовала не увлекаться уходовой косметикой.

#здоровье #косметолог
ОЦЕНИТЬ статью
0

Дарья Бочкун
журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в