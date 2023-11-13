Косметолог перечислила самые вредные привычки для здоровья кожи

Специалист отметила, что смена косметики крайне вредна для кожи.
Врач-дерматокосметолог центра инновационной медицины DMC Роза Герлиани рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что даже безобидные привычки могут пагубно отразиться на здоровье кожи. Так, по словам специалиста, на состоянии кожных покровов может отразиться смена косметики.
«Существует миф, что кожа привыкает к одним и тем же средствам, из-за чего они перестают работать. Поэтому кожу надо постоянно «удивлять» новыми продуктами, чтобы получить нужный эффект от средства. На самом деле любая смена ухода ― стресс для кожи», — объяснила медик.
Кроме того, негативное влияние имеет и такая распространенная привычка, как курение. Другая причина проблем — сахар. Он способствует раннему старению кожи, так как «кристаллизует» волокна коллагена и эластина, в результате чего на коже появляются морщины, добавила она.
Напомним, косметолог Столина посоветовала не увлекаться уходовой косметикой.