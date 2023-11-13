Места, где запрещено проводить протесты и демонстрации, определят в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил законопроект о сокращении мест для проведения акций протеста.

В Новосибирске под запретом могут оказаться площади Гарина-Михайловского, Калинина и Карла Маркса, а также Монумент Славы и Михайловская набережная. Запрет может также распространиться на скверы в различных районах города, включая архитектора Крячкова, Крылья Сибири, Нарымский, Первомайский и Театральный, а также на площадку около цирка на улице Челюскинцев.

Помимо Новосибирска, ужесточения могут коснуться других населенных пунктов области. Например, в Бердске предлагают запретить публичные мероприятия в городском парке и парке Победы, в Искитиме — на Комсомольской площади, в Кольцово — в одноименном парке культуры и отдыха.

Предлагают также ввести запрет в Барабинске на площади Ленина, в городском парке, около памятника погибшим в годы Второй мировой войны и рядом с краеведческим музеем. В Куйбышеве, Татарске, Сузуне и Кочках также могут запретить протесты на центральных площадях и скверах.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стало известно, как сейчас живет прописанный в Новосибирске Жерар Депардье.