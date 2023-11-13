На Алтае мужчину затянуло в зерноочистительную машину: он погиб

Мужчину в Алтайском крае затянуло в зерноочистительную машину, в результате чего он погиб

В Алтайском крае в поселке Заветы Ильича выясняют обстоятельства смерти 50-летнего рабочего, который погиб в здании мехтока на одном из предприятий. Об это сообщает пресс-служба СК по области.

11 ноября мужчина занимался ремонтом зерноочистительной машины, во время работы его одежду затянуло оборудование. Он получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте.

В данный момент Следственный комитет России по Алтайскому краю начал доследственную проверку происшествия.

Ранее 49-летняя жительница Алтайского края выпила алкоголь и прилегла на железнодорожные пути отдохнуть, после чего уснула. Машинист, заметив ее, применил экстренное торможение, в результате поезд остановился над ней.