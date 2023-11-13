На стенде Новосибирской области в Москве появится танцующая собака-робот Коди

В Москве на международной выставке «Россия» на стенде Новосибирской области появится танцующая собака-робот по кличке Коди

В Москве на международной выставке «Россия» на ВДНХ на стенде Новосибирской области появится собака-робот по кличке Коди. Об этом сообщает ТАСС.

Татьяна Синева, руководитель образовательных программ Института интеллектуальной робототехники НГУ, рассказала, что робот запрограммирован под русский язык, а разработчики собаки тренировали ее на собственном аудиословаре.

Коди умеет танцевать, бегать, переворачиваться и делать сальто. На стенде Новосибирской области он также будет раздавать сувениры региона.

Собака-робот будет присутствовать на выставке с 16 по 19 ноября.

Напомним, что на ВДНХ также разыграют три путевки в Новосибирск.