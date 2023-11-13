Новосибирская команда по волейболу ждёт полуфинал после победы в матче Кубка России

Новосибирский «Локомотив» ждёт полуфинал после победы в матче Кубка России.

В Новосибирске прошёл матч между новосибирским «Локомотивом» и белгородским «Белогорьем» четвертьфинала Кубка России 2023 по волейболу.

По результатам игры победу со счетом 3:1 одержали хозяева площадки.

Следующий матч новосибирская команда проведет на поле с казанским «Зенитом».

Напомним, что новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» победил новокуйбышевскую «Нову» в гостевом матче третьего тура чемпионата России среди команд Суперлиги.