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Новосибирская прокуратура нашла нарушения при строительстве поликлиник

Фото: Сиб.фм

Новосибирская прокуратура Ленинского района обнаружила нарушения при строительстве поликлиник

Прокуратура Ленинского района города Новосибирска проверила две поликлиники, где выявила нарушения в строительстве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Подрядчиком является ООО «Производственная фирма «ВИС». В ходе проверки прокуратура обнаружила частичное отсутствие ограждения и не соответствие произведенных работ проектной документации.

Прокурор потребовал устранить выявленные нарушения, а в отношении юридического лица было возбуждено два административных дела по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ. Максимальное наказание по статье — штраф до 40 тысяч рублей.

Ранее в Новосибирской области прокуратура начала проверку из-за избиения 11-летней школьницы в Татарске.

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Нина Раневская
Журналист

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