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общество

Прокуратура проведет проверку после избиения 11-летней девочки под Новосибирском

Фото: «АиФ-Новосибирск»

В Новосибирской области прокуратура проводит проверку из-за избиения 11-летней школьницы в Татарске.

Областная прокуратура заявила, что проведет оценку работы органов системы профилактики и образовательного учреждения. При выявлении оснований будут приняты соответствующие меры реагирования на произошедший инцидент.

Инцидент произошел во время перемены, когда 13-летний мальчик ударил девочку по голове. У неё травма. Пострадавшую доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь. В настоящее время ребёнок находится на лечении. Точный диагноз пока не установлен.

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Игорь Кириченко
Журналист

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