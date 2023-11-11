Прокуратура проведет проверку после избиения 11-летней девочки под Новосибирском

В Новосибирской области прокуратура проводит проверку из-за избиения 11-летней школьницы в Татарске.

Областная прокуратура заявила, что проведет оценку работы органов системы профилактики и образовательного учреждения. При выявлении оснований будут приняты соответствующие меры реагирования на произошедший инцидент.

Инцидент произошел во время перемены, когда 13-летний мальчик ударил девочку по голове. У неё травма. Пострадавшую доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь. В настоящее время ребёнок находится на лечении. Точный диагноз пока не установлен.