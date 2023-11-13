Новосибирский рэпер Slava Marlow устроил вечеринку в усадьбе Григория Юргенсона

Исполнитель Slava Marlow устроил afterparty своего концерта в исторической усадьбе Григория Юргенсона в центре Москвы. На вечеринке были запрещенные вещества и алкоголь. Об этом сообщает Телеграм-канал SHOT.

В предыдущий вечер Артём Готлиб дал крупный концерт на площадке Atmosphere. На разогреве была исполнительница Глюк'oZa. Она пела песню о доберманах.

После выступления Marlow отправился на закрытую вечеринку в своем «Майбахе», где продолжил отмечать успешное выступление. Участники группы и гости на мероприятии употребляли неизвестное вещество через банку. Вечеринка продолжалась до раннего утра.

Мероприятие проходило в бывшей усадьбе Григория Юргенсона, сына знаменитого музыкального издателя Петра Юргенсона, первого издателя многих произведений Петра Чайковского.

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