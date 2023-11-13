Под Новосибирском суд арестовал членов банды «чёрных лесорубов»

В Мошковском районе Новосибирской области арестован организатор незаконной рубки деревьев на 20 миллионов рублей: к работе банда «чёрных лесорубов» привлекла также несовершеннолетних.

Банду «чёрных лесорубов» 46-летний житель Мошковского района организовал в апреле 2023 года. В незаконный бизнес мужчина втянул не только своих знакомых, но и несовершеннолетнего. Всех фигурантов дела оперативники УФСБ России по Новосибирской области задержали в августе. Сейчас подсчитан полный ущерб от деятельности дровосеков – он составил 20 миллионов рублей.

«Следственным управлением СК России по Новосибирской области на основании результатов оперативно-разыскной деятельности УФСБ в отношении организатора противоправной деятельности возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 33, части 3 статьи 260 УК России (организация незаконной рубки, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений, совершенные в особо крупном размере), в отношении его соучастников уголовное дело возбуждено в июле 2023 года по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК России», — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

К ноябрю следователи вышли в Болотнинский районный суд с ходатайством об аресте 46-летнего «чёрного лесоруба» — суд отправил горе-бизнесмена в СИЗО на 2 месяца.