сегодня
13 ноября, 12:26
пробки
3/10
погода
+4°C
курсы валют
usd 92.05 | eur 98.31
сегодня
13 ноября, 12:26
пробки
3/10
погода
+4°C
курсы валют
usd 92.05 | eur 98.31
сегодня 11:38
проиcшествия

Полуторагодовалый ребёнок выпал с 18-го этажа в Новосибирске и выжил

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске выпавший с 18-го этажа ребёнок пролежал на холодной земле 30 минут.

В Новосибирске с 18-го этажа выпал полуторагодовалый ребёнок и выжил. Полчаса он пролежал на земле, пока прохожий не вызвал ему скорую. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash Siberia.

По данным канала, это был несчастный случай, так как ребёнок самостоятельно полез к окну и случайно выпал.

Очевидцы сообщили, что заметили, как что-то летело вниз, но не придали этому значение. Вскоре, когда ребёнок уже оказался на земле, прохожий решил поинтересоваться, что это упало и был удивлён от увиденного.

Сейчас ребёнка доставили в больницу — у него перелом таза, ушиб лёгких и почки.

Напомним, что в Новосибирске ребёнок после тренировки по боксу попал в больницу.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Валерия Митрохина
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в