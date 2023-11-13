Полуторагодовалый ребёнок выпал с 18-го этажа в Новосибирске и выжил

В Новосибирске выпавший с 18-го этажа ребёнок пролежал на холодной земле 30 минут.

В Новосибирске с 18-го этажа выпал полуторагодовалый ребёнок и выжил. Полчаса он пролежал на земле, пока прохожий не вызвал ему скорую. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash Siberia.

По данным канала, это был несчастный случай, так как ребёнок самостоятельно полез к окну и случайно выпал.

Очевидцы сообщили, что заметили, как что-то летело вниз, но не придали этому значение. Вскоре, когда ребёнок уже оказался на земле, прохожий решил поинтересоваться, что это упало и был удивлён от увиденного.

Сейчас ребёнка доставили в больницу — у него перелом таза, ушиб лёгких и почки.

Напомним, что в Новосибирске ребёнок после тренировки по боксу попал в больницу.