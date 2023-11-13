Последние жители деревни в Новосибирской области покинули ее: Тынгиза умерла

Последние жители деревни в Новосибирской области уехали из нее, теперь она полностью опустела

Семья Игоря Васеха, последние жители деревни Тынгиза в Кыштовском районе в Новосибирской области, покинула ее и перебралась в Колбасу (еще одна деревня в НСО). Об этом рассказали VN.ru.

По словам семейства, в Колбасе намного удобнее: почта, магазин, работает мобильная связь. Всего этого в Тынгизе давно нет. Раньше деревня являлась второй бригадой в колхозе «Новый Мир», там вспахивали поля, держали скот, было сливкоотделение по переработки молока, клуб, начальная школа — деревня «жила». Ближе к 1999 году колхоз развалился, работы не стало, поэтому в деревне остались только пенсионеры, которых впоследствии увезли в город собственные дети.

Игорь Васех планирует вернуться в Тынгизу, но только после зимы.

Напомним, что за два года Новосибирская область выросла на 42 позиции в рейтинге доступности аренды жилья.