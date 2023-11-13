Синоптики из Новосибирска объяснили, почему в городе в ноябре плюсовая температура

В этом году в Новосибирске в ноябре сохраняется плюсовая температура и продолжительные дожди. Специалисты из «Западно-Сибирского УГМС» объяснили, что причиной этого стали циклоны из Атлантики.

Начальник отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова подчеркнула, что второй месяц осени в регионе оказался теплым, а первый снег выпал после 20 октября. Эксперты отмечают, что, по наблюдениям, если первый снег выпадает, то зима обычно наступает через месяц.

Предположительно, в конце недели пройдет последний циклон. После 19 ноября в регионе ожидается холод и снегопад.

Ранее Сиб.фм сообщал, что места, где запрещено проводить протесты и демонстрации, определят в Новосибирске.