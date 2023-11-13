Сотрудница ГУФСИН из Новосибирска стала чемпионкой России по боксу в весе до 54 кг

На Чемпионате России по боксу среди женщин, новосибирская спортсменка Наталья Самохина завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 54 кг. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН по Новосибирской области.

Президент Федерации бокса Новосибирской области Михаил Алоян поздравил спортсменку, ее тренера, и клуб «Первомаец» за успешное выступление. В финале чемпионата Наталья Самохина сразилась за медаль с Ниной Брожиной из Краснодарского края. Золото завоевала Карина Тазабекова из Санкт-Петербурга.

Наталья Самохина уже трижды становилась чемпионкой России по боксу. Помимо спортивных достижений, Самохина также работает младшим инспектором комендантской службы управления по конвоированию.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирская команда по волейболу ждёт полуфинал после победы в матче Кубка России.