Сын пропавшей Аксинии Шемяковой находится у бабушки в Новосибирске

Подруга семьи рассказала, что сын Аксинии Шемякиной, которая пропала 30 октября, находится у своей бабушки в Новосибирске

Подруга семьи сообщила, что девятилетний сын Аксинии Шемякиной, которая пропала 30 октября, находится у своей бабушки. По ее словам, ребенок ждет маму, но ее местоположение до сих пор неизвестно.

Одна из знакомых пропавшей предположила, что Аксиния уехала отдыхать со своим нынешним парнем Романом С. Он был трижды судим, последний раз его приговорили к трем года в 2019 году за угон автомобиля.

«Он хоть и угонщик, но точно не убийца», — заявила подруга пропавшей.

В ГУ МВД по Новосибирской области не смогли прокомментировать Сиб.фм, находится ли Роман С. в розыске. На данный момент его местонахождении также неизвестно.

Свою страницу во «Вконтакте» 25-летний Роман ведет активно, но под вымышленным именем. Там он часто выкладывал фотографии с Аксинией. Последний раз в сети он был 17 октября.

Сама пропавшая зарегистрировалась в телеграме 2 ноября — тогда об её исчезновении заявили в полицию. Кто сидел в ее аккаунтах в соцсетях, пока неизвестно.

Как ранее писал Сиб.фм, в распоряжении редакции появилось видео, на котором, по словам собеседницы Сиб.фм, сожитель пропавшей Аксинии Шемякиной напал на неё возле подъезда в ночь с 13 на 14 июня. Позже они переехали в другую квартиру.

Напомним, Аксиния пропала 30 октября. Её бывший муж рассказал, что не общался с ней 2 года.