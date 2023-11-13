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общество

Телеведущий Отар Кушанашвили попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Фото: социальные сети

Отар Кушанашвили попал в реанимацию.

По данным RT, Отар Кушанашвили попал в реанимацию Боткинской больницы вечером 12 ноября. Информацию об этом подтвердил его продюсер, который рассказал, что ведущему стало плохо с сердцем в одном из ресторанов Москвы.

Однако сегодня, как сообщили в Telegram-канале Mash, телеведущий прокомментировал нашумевшие новости о своём самочувствии и отметил, что он здоров и полон сил.

Ранее Сиб.фм сообщал, что певец Игорь Николаев переведён в реанимацию. У Игоря Николаева были обнаружены следы перенесенного обширного инфаркта.

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Валерия Митрохина
Журналист

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