В ДТП с автобусом №141 в Новосибирске пострадало четыре человека

Четыре человека пострадало в ДТП с автобусом в Новосибирске

Как сообщает «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», авария произошла утром 13 ноября на улице Балтийской. Автомобиль Geely Atlas столкнулся с пассажирским автобусом №141.

Пресс-служба регионального Минздрава сообщила ТАСС, что медицинская помощь понадобилась четверым, но тяжелых случаев нет.

На месте аварии работает ГИБДД, а также присутствует машина скорой помощи.

Ранее в Новосибирске на пересечении улицы Максима Горького и Красного проспекта произошло ДТП, после которого водитель одного из автомобилей скрылся.