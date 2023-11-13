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проиcшествия

В ДТП с автобусом №141 в Новосибирске пострадало четыре человека

Фото: «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте»

Четыре человека пострадало в ДТП с автобусом в Новосибирске

Как сообщает «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», авария произошла утром 13 ноября на улице Балтийской. Автомобиль Geely Atlas столкнулся с пассажирским автобусом №141.

Пресс-служба регионального Минздрава сообщила ТАСС, что медицинская помощь понадобилась четверым, но тяжелых случаев нет.

На месте аварии работает ГИБДД, а также присутствует машина скорой помощи.

Ранее в Новосибирске на пересечении улицы Максима Горького и Красного проспекта произошло ДТП, после которого водитель одного из автомобилей скрылся.

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Нина Раневская
Журналист

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