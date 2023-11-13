В ХК «Сибирь» подписали контракт с восьмилетним мальчиком, который болеет раком

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал однодневного контракта с 8-летним мальчиком, который в настоящее время борется с ретинобластомой, онкологическим заболеванием.

Новость опубликовали в Telegram-канале команды из Новосибирска. Ребенок находится под медицинским контролем в Москве.

Мальчик рассказал, что давно хотел встретиться с хоккеистами «Сибири». Клуб решил воплотить его мечту в реальность. Во вторник, 14 ноября, ребенок проведет день в расположении клуба. Он встретиться со спортсменами, поучаствует в утренней раскатке, пообедает вместе с хоккеистами, даст напутствие команде и сделает символическое вбрасывание перед матчем.

Мальчик сможет также посмотреть матч из клубной ложи.

Ранее Сиб.фм сообщал, что хоккеист Алексей Красиков рассказал, что новосибирская «Сибирь» много значит для него.