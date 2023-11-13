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общество

В Кузбассе 19-летний водитель сбил малолетнего ребенка и бросил его умирать

Freepik, authors: Motortion

Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Жителю Киселевска грозит до 12 лет лишения свободы за смерть несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщает Сибдепо со ссылкой на Следственный комитет и прокуратуру Кузбасса.

Следователи установили, что 29 июля 2023 года 19-летний автомобилист без водительского удостоверения ехал на автомобиле ВАЗ 2110 по улице 1 Мая в городе Киселевске, когда превысил скорость и сбил 12-летнего ребенка, перебегавшего проезжую часть. После ДТП обвиняемый скрылся с места преступления, бросив пострадавшего умирать.

В итоге ребенок скончался от многочисленных травм. Кузбассовец полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, в Новосибирске автомобиль такси сбил 9-летнюю девочку на улице Станиславского.

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Дарья Бочкун
журналист

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