В Кузбассе 19-летний водитель сбил малолетнего ребенка и бросил его умирать

Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Жителю Киселевска грозит до 12 лет лишения свободы за смерть несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщает Сибдепо со ссылкой на Следственный комитет и прокуратуру Кузбасса.

Следователи установили, что 29 июля 2023 года 19-летний автомобилист без водительского удостоверения ехал на автомобиле ВАЗ 2110 по улице 1 Мая в городе Киселевске, когда превысил скорость и сбил 12-летнего ребенка, перебегавшего проезжую часть. После ДТП обвиняемый скрылся с места преступления, бросив пострадавшего умирать.

В итоге ребенок скончался от многочисленных травм. Кузбассовец полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, в Новосибирске автомобиль такси сбил 9-летнюю девочку на улице Станиславского.