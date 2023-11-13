В Новосибирске 87 594 пациента с онкологией получат высокотехнологичное лечение

Высокотехнологичное лечение онкологии получают пациенты Новосибирской области.

На своём заседании Комитет Законодательного Собрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения рассмотрел организацию медицинской помощи по профилю «онкология» на территории области.

Заместитель министра здравоохранения Елена Аксёнова сообщила, что в Новосибирской области за 9 месяцев текущего года состоит под наблюдением 87 594 пациента с онкологией.

И чтобы активно выявлять онкологические заболевания, в особенности на 1-2 стадиях, новосибирские медицинские организации оснащены современным оборудованием. Также была создана сеть центров амбулаторной онкологической помощи. А в Новосибирском областном клиническом онкологическом диспансере оказывается специализированная медицинская помощь по профилю «онкология».

По словам Елены Аксёновой, за пять лет для новосибирских медицинских учреждений закуплено и введено в эксплуатацию 321 оборудование.

Напомним, что в Новосибирске разработали новые дозиметрические методы для БНЗТ-терапии рака.