В Новосибирске двое подростков зарезали мужчину в Октябрьском районе

Вечером, 8 ноября, Следственный отдел по Октябрьскому району Новосибирска предъявил обвинение двум несовершеннолетним жителям областного центра.

14-летний обвиняемый и его соучастник предстанут перед судом по обвинениям в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

По информации следствия, подростки вечером 8 ноября напали на прохожего с ножом. В результате множественных ударов пострадавший скончался на месте происшествия. В этот же день они совершили разбой и похитили у мужчины его имущество.

Подростков быстро нашли и задержали. В настоящее время 14-ти и 17-летний заключены под стражу. Несовершеннолетний, не достигший возраста уголовной ответственности, будет помещен в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области женщина ударила ножом свою родственницу.