В Новосибирске ФСБ будут штурмовать НОВАТ в ходе учений 14 ноября

В Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета (НОВАТ) 14 ноября пройдут антитеррористические учения под названием «Экран». Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Цель мероприятия — проверка готовности к совместным действиям сотрудников силовых структур, правоохранительных органов, должностных лиц, соответствующих органов власти и управления, а также сотрудников сферы культуры.

Участники учений отработают способы нейтрализации террористов, освобождения и эвакуации зрителей, а также организацию медицинской помощи.

Введение ограничений на передвижение граждан и транспорта в Центральном районе Новосибирска и вблизи театра в связи с учениями не предполагается.

Ранее Сиб.фм сообщал, что второй инклюзивный бал в Новосибирске состоится 27 ноября в театре «Глобус».