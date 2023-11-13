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общество

В Новосибирске ФСБ будут штурмовать НОВАТ в ходе учений 14 ноября

Фото: Pexels.com

В Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета (НОВАТ) 14 ноября пройдут антитеррористические учения под названием «Экран». Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Цель мероприятия — проверка готовности к совместным действиям сотрудников силовых структур, правоохранительных органов, должностных лиц, соответствующих органов власти и управления, а также сотрудников сферы культуры.

Участники учений отработают способы нейтрализации террористов, освобождения и эвакуации зрителей, а также организацию медицинской помощи.

Введение ограничений на передвижение граждан и транспорта в Центральном районе Новосибирска и вблизи театра в связи с учениями не предполагается.

Ранее Сиб.фм сообщал, что второй инклюзивный бал в Новосибирске состоится 27 ноября в театре «Глобус».

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Игорь Кириченко
Журналист

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