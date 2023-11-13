В Новосибирске мужчина попытался напасть с ножом на второклассника

В Новосибирске на Ключ-Камышенском плато мужчина с ножом попытался напасть на второклассника, который шел в школу

13 ноября около 12 часов дня в Новосибирске в Октябрьском районе неизвестный мужчина с ножом подошел к второкласснику, который направлялся в школу.

Он сказал мальчику, что мама попросила его подвезти. Школьник решил позвонить матери, чтобы узнать, правда это или нет. Тогда мужчина отошел от него, и второклассник смог убежать.

Описать неизвестного мужчину ребенок не смог, но уточнил, что он стоял возле калитки детского сада, когда школьник проходил мимо.

Мама мальчика обратилась в полицию.

Напомним, что полуторагодовалый ребёнок выпал с 18-го этажа в Новосибирске и выжил.