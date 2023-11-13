Выпавший с 18-го этажа ребёнок в Новосибирске выжил благодаря газону

Мягкий газон спас ребёнку жизнь в Новосибирске.

По данным Telegram-канала «Экстренный НСК», ребёнок, который выпал с 18-го этажа в Новосибирске, выжил благодаря мягкому газону — он смягчил удар.

Сейчас следственный комитет по Новосибирской области назначил проверку инцидента.

Напомним, очевидцы сообщили, что заметили, как что-то летело вниз, но не придали этому значение. Вскоре, когда ребёнок уже оказался на земле, прохожий решил поинтересоваться, что это упало и был удивлён от увиденного. Ребёнка доставили в больницу — у него перелом таза, ушиб лёгких и почки.