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общество

В Новосибирске на Бердском шоссе образовалась пятикилометровая пробка из-за ДТП

Фото: 2gis.ru

В Новосибирске на Бердском шоссе сегодня, 13 ноября, образовалась пятикилометровая пробка.

Движение в сторону Академгородка затруднено из-за дорожно-транспортного происшествия, произошедшего днем. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Водителям рекомендуют использовать обочину для объезда затора. Информация о ситуации предоставлены порталом 2ГИС. Причины пробки связаны с аварией на участке от станции Речпорт до станции Нижняя Ельцовка.

Ранее Сиб.фм сообщал, что водитель КАМАЗа въехал в жилой дом в Новосибирской области.

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Игорь Кириченко
Журналист

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