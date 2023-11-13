В Новосибирске на Бердском шоссе образовалась пятикилометровая пробка из-за ДТП

В Новосибирске на Бердском шоссе сегодня, 13 ноября, образовалась пятикилометровая пробка.

Движение в сторону Академгородка затруднено из-за дорожно-транспортного происшествия, произошедшего днем. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Водителям рекомендуют использовать обочину для объезда затора. Информация о ситуации предоставлены порталом 2ГИС. Причины пробки связаны с аварией на участке от станции Речпорт до станции Нижняя Ельцовка.

Ранее Сиб.фм сообщал, что водитель КАМАЗа въехал в жилой дом в Новосибирской области.