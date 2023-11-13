Водитель КАМАЗа въехал в жилой дом в Новосибирской области

В Северном районе водитель КАМАЗа въехал в жилой дом.

В деревне Кордон Новосибирской области 11 ноября водитель КАМАЗа не справился с управлением и въехал в жилой дом. Об этом сообщило интернет-издание «Северная газета».

По данным ГИБДД, водитель в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего снес опору ЛЭП и автомобиль хозяина соседнего дома.

Никто из жильцом не пострадал, так как в момент наезда они находились в другой комнате.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в ДТП с автобусом №141 в Новосибирске пострадало четыре человека. Медицинская помощь понадобилась четверым, но тяжёлых случаев нет.