В Новосибирске Нарымский сквер ждет реконструкция грядущей весной

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что средства из областного бюджета выделят на реконструкцию Нарымского сквера. Это один из старейших скверов города.

В ходе реконструкции планируют сохранить стиль сквера, но при этом улучшить его инфраструктуру. Также собираются установить новое освещение, видеонаблюдение, увеличить детскую площадку и спортивную зону, а также обновить фонтан. Также создадут площадку для выгула собак.

Работы по благоустройству начались летом 2023 года с установки памятника Святителю Николаю Чудотворцу. Теперь власти планируют приступить к непосредственной реконструкции сквера весной 2024 года, после таяния снега. На данный момент конкретные сроки и стоимость работ неизвестны.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в полиции Новосибирска прекратился отток кадров.