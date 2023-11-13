В полиции Новосибирска прекратился отток кадров

На заседании комиссии Законодательного собрания Новосибирской области по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции обсудили вопрос о реализации отдельных положений закона об участии граждан в охране общественного порядка.

Начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Главного управления МВД России по Новосибирской области, майор полиции Алексей Бабий выразил благодарность депутатам за поддержку инициативы по введению региональных доплат для полицейских. Это помогло стабилизировать кадровую составляющую.

Некомплект в службе участковых составляет 13%. Это является самым низким показателем за последние годы. Региональная доплата и социальные выплаты оказали положительное воздействие на ситуацию с оттоком кадров.

Председатель комиссии Александр Шпикельман подвел итоги заседания. Он отметил увеличение численности как в службе участковых, так и в патрульно-постовой службе. При этом он выразил обеспокоенность, потому что сотрудники последней получают меньше средней заработной платы в регионе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске прошло награждение лучших дружинников Молодежного ресурсного центра.