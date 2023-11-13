В Новосибирске прошло награждение лучших дружинников Молодежного ресурсного центра

В мэрии Новосибирска состоялось торжественное награждение кураторов, командиров и участников Молодёжного ресурсного центра. Об этом сообщило издание «Новосибирские новости».

На данный момент более тысячи молодых дружинников активно участвуют в обеспечении порядка в студенческих городках и на мероприятиях города. Их деятельность также направлена на сбор гуманитарной помощи для бойцов, находящихся в зоне СВО.

Начальник управления молодежной политики мэрии Евгений Твердохлебов сказал, что участие в дружинах предоставляет молодым людям значительные возможности для определения своего профессионального пути, особенно в контексте того, что многие из них в настоящее время выбирают работу в правоохранительных органах.

Кроме того, дружинники активно участвуют в поиске пропавших детей на мероприятиях и, иногда, даже пресекают преступления.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском судят коммунальщика за упавшую на женщину берёзу.