Под Новосибирском судят коммунальщика за упавшую на женщину берёзу

В городе Бердск Новосибирской области начался судебный процесс по делу о падении берёзы на женщину – пострадавшая требует с директора муниципального коммунального предприятия 1 миллион рублей.

Дело было в июне 2022 года: женщина шла по улице, когда на неё свалились тяжёлые ветки берёзы. Пострадавшая получила значительные травмы и долгое время лечилась. Следователи оценили нанесённый вред здоровью как тяжкий.

«Следователи считают, что из-за его халатности женщина получила 29 июня 2022 года травмы от падения аварийного дерева (березы), передвигаясь по пешеходному переходу на ул. Ленина в Бердске, — сообщили в Бердском городском суде.

– Начато судебное следствие по уголовному дела в отношении Алексанрдра Обрывко, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 293 УК РФ и частью 5 статьи 327 УК РФ».

В Бердском городском суде огласили обвинительное заключение. Согласно материалам дела, главный муниципальный коммунальщик Бердска подделал заключение о состоянии деревьев в центре – поэтому ему инкриминировали две уголовные статьи, кроме «Халатности».

Потерпевшая от падения берёзы женщина также заявила гражданский иск: за моральные мучения она требует 1 000 000 рублей.

Кстати, это не первый такой случай халатности: в Куйбышевском районе судят предпринимателя из-за нарушения требований охраны труда – из-за него на работника при валке упало дерево.