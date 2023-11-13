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общество

В Новосибирске омский бизнесмен Виктор Скуратов откроет еще три кофейни

Фото: скриншот с сайт skuratovcoffe.ru

Омский предприниматель Виктор Скуратов планирует расширить сеть своих кофеен в Новосибирске и открыть три новых заведения. Об этом сообщает «Континент Сибирь».

Первая кофейня заработает уже весной следующего года. Ее откроют в элитном жилом комплексе «Чикаго» в центре города. В ближайшее время также появится Skuratov Coffee на морском проспекте в Академгородке. Таким образом, в Новосибирске будет работать уже восемь кофеен этой сети.

Напомним, что в Омске уже работают 17 кофеен Skuratov Coffee. Последняя из них открылась на прошлой неделе на улице Гагарина рядом с мэрией. Кроме того, сеть кофеен Виктора Скуратова работает также в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Самаре.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске работодатели резко увеличили спрос на HR-специалистов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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