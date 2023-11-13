В Новосибирске работодатели резко увеличили спрос на HR-специалистов

В октябре 2023 года в Новосибирской области зарегистрировали значительный рост спроса на специалистов в области «Управление персоналом, тренинги». Он составил 121% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили аналитики портала hh.ru.

Общее количество предложенных работодателями вакансий достигло 789.

Анализ показал, что спрос вырос на 76% для руководителей и управленцев (474 вакансии) и на 62% для специалистов из розничной торговли (3,18 тысячи вакансий).

Во-первых, увеличение числа вакансий связано с компенсацией прошлогоднего спада в этой области, вызванного неопределенностью на рынке. Во-вторых, рост спроса обусловлен дефицитом кадров. Это привело к увеличению времени поиска специалистов в 1,5 раза.

Ранее Сиб.фм сообщал, что погрузка на железной дороге в Новосибирской области увеличилась на 15,6% в январе – октябре.