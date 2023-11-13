В Новосибирске с ноября покупают услуги Деда Мороза и Снегурочки

Новосибирцы выстроились за Дедами Морозами и Снегурочками с ноября.

По данным портала «Авито Услуги», ещё в первой половине ноября число запросов на услуги Дедов Морозов и Снегурочек в Новосибирске выросло на 67% относительно прошлого года.

Средняя стоимость приглашения Деда Мороза и Снегурочки на дом начинается от 1 500 рублей за услугу. При этом цена может меняться в зависимости от длительности представления и наполнения программы.

Стоит учесть и то, что услуги студентов театральных вузов и начинающих актёров могут стоить в разы дешевле, по сравнению со стоимостью более опытных актёров.

«Судя по стремительному росту спроса уже в ноябре, с приближением Нового года интерес будет только нарастать. Поэтому мы рекомендуем не откладывать поиск аниматоров», — прокомментировал руководитель развития категории «Деловые и Хозяйственные услуги» на «Авито Услугах», Александр Сёмочкин.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мэрия закупит 17 тысяч коробок с конфетами на Новый год.