В Новосибирске торговцы рассказали, что продают на блошином рынке

Стало известно, что продают торговцы блошиного рынка.

В Новосибирске возле Ленинского рынка уже достаточно давно существует блошиной рынок, куда каждый день приходят торговцы и продают разнообразные вещи, начиная от шубы и заканчивая раритетными советскими значками.

Условия для работы не самые приятные, так как всё зависит от погодных условий. Ежедневно продавцы с самого утра выкладывают свой товар на самодельные столы, либо на землю и ждут покупателей. В случае если погода стоит неблагоприятная, продавцы начинают часто болеть, но даже это не останавливает их от возможности продавать товары.

Но несмотря на спартанские условия, для кого-то работа является отличным поводом прийти и пообщаться с людьми. За годы у многих торговцев появились уже друзья и общие темы.

Напомним, что в Новосибирске торговцы на Хилокской бросили ящики с овощами при виде инспекторов.