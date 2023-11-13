В Новосибирске умерла обгоревшая пенсионерка из Бердска

Скончалась наполовину обгоревшая пенсионерка из Бердска.

По данным сайта Бердск-Онлайн, в реанимации Новосибирска умерла 64-летняя жительница Бердска, которая получила во время пожара ожог на 75% тела и отравление угарным газом.

Вечером 10 ноября загорелась однокомнатная квартира на пятом этаже в пятиэтажном доме Бердска. Тогда хозяйку квартиры обнаружили без сознания, но ещё с признаками жизни.

Все эти дни пенсионерка находилась в реанимации в тяжелом состоянии, но спасти её так и не удалось.

Напомним, что в Новосибирске из-за пожара на Седова погибла женщина во время возгорания кровли частного дома. Из-за пожара пострадала женщина. Ее обнаружили без признаков жизни. Медики проводили реанимацию, но тщетно.