В Новосибирске оперативники ФСБ обезвредят террористов в НОВАТе

14 ноября в Новосибирском театре оперы и балета условные террористы захватят заложников. В УФСБ России по Новосибирской области просят прохожих не пугаться.

Захват заложников в НОВАТе произойдёт завтра, 14 ноября. Согласно легенде, в театре оперы и балета появятся террористы, которых предстоит обезвредить сотрудникам УФСБ России по Новосибирской области. Учения под кодовым названием «Экран» проведёт оперативный штаб.

«Мероприятие организовано в целях проверки готовности к совместным действиям сотрудников силовых структур, правоохранительных органов, должностных лиц, органов власти и управления, выделенных для борьбы с терроризмом, а также работников сферы культуры при угрозе совершения преступления террористической направленности, — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

– В рамках учений будут отработаны способы нейтрализации террористов, освобождения, эвакуации значительного числа зрителей и организации медицинской помощи пострадавшим при возникновении возможных чрезвычайных ситуаций».

В УФСБ добавили, что ограничений для движения автомобилей 14 ноября не планируется. Контрразведчики просят не паниковать очевидцев, а также следовать всем рекомендациям, которые будут давать сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, сотрудники ФСБ регулярно отрабатывают навыки противостояния террористам на различных объектах: например, полгода назад такие учения прошли в гимназии №13 в рабочем посёлке Краснообск.