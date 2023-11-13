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работа общество

В Новосибирске выросла активность работодателей почти на 50%

Фото: freepik

На 48% выросла активность работодателей в Новосибирске.

Как сообщают специалисты платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter, проанализировав рынок труда, по итогам октября текущего года в Новосибирске число открытых работодателями вакансий увеличилось на 48%.

Так, в сфере «Управление персоналом, тренинги» за год число открытых вакансий сделало скачок на 121%. На 76% вырос интерес к управленцам и руководителям. На 62% необходимы сотрудники розничной торговли. А спрос на рабочий персонал вырос на 58%.

Напомним, что работодатели находятся в панике, так как мигранты массово покидают Россию.

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Валерия Митрохина
Журналист

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