В Новосибирске зоозащитница Слесарева рассказала, как решить проблему нападения собак

Бывший директор НЦПДЖ Светлана Слесарева оценила меры по борьбе с безответственными владельцами собак: штрафы за самовыгул решат хотя бы одну из проблем в Новосибирске.

В ближайшем будущем в Новосибирске могут ввести штрафы для безответственных хозяев собак. Так, в первом чтении депутаты Заксобрания приняли закон, который позволит нарушителей общественного порядка наказывать рублём.

Если на приусадебном участке будет отсутствовать предупреждающая о собаке табличка, то хозяин может получить штраф в размере от 500 до 1000 рублей. А если пса владельцы отправят на самовыгул, то им придётся уже заплатить от 1 000 до 3 000 рублей.

Зоозащитник, бывший директор Новосибирского центра по проблемам домашних животных Светлана Слесарева считает, что это поможет исключить часть случаев нападения агрессивных животных.

«По поводу эффективности закона, пока сложно судить, но то, что он необходим, с этим согласны все. На данный момент не отлажен механизм того, кто и как будет составлять протоколы, чтобы потом их передавать в административные комиссии, — пояснила Сиб.фм Светлана Слесарева.

- Но то, что у граждан в голове будет сидеть, что отпускаю свою собаку на самовыгул, он будет подвергнут административному наказанию это уже хорошо».

Бывший директор НЦПДЖ считает, что это поможет решить проблемы нападения собак в частном секторе, которые довольно часто происходили в этом году.

Также напомним, что уже вступил в силу другой закон, который ограничивает заводчиков в количестве животных в соответствии с имеющейся жилплощадью. Кстати, теперь новосибирские зоозащитники входят в общественный совет при федеральном проекте партии «Единая Россия» "Защита животного мира". Общественники присутствовали при обсуждении нового областного закона в Заксобрании и дали свои рекомендации.