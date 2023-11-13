В Новосибирской области активно покупают квартиры в новостройках

Жители Новосибирской области покупают квартиры в новостройках.

Как сообщает Новосибирскстат, за 10 месяцев текущего года в регионе было зарегистрировано 35 465 договоров участия в долевом строительстве — данный показатель является самым большим за последние 8 лет.

Самым лидирующим районом Новосибирска стал Октябрьский, так как там приобрели более 10 тысяч объектов недвижимости в новостройках.

Также отмечается, что в октябре 2023 года доля электронных заявлений составила 90% от общего числа обращений, что указывает на наиболее удобный способ оформления строящейся недвижимости.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в октябре в Новосибирске рост цены на новостройки был меньше, чем на готовые квартиры.