В Новосибирской области до сих пор продолжается уборка урожая

Сельхозорганизации Новосибирской области продолжают активно проводить уборку урожая зерновых и технических культур при благоприятных погодных условиях.

Министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко сообщил на оперативном совещании в правительстве, что за минувшую неделю убрали зерновых на площади 10 тысяч гектаров и технических культур на 4 тысячи гектаров.

Министр также отметил, что на рынке зерна средняя реализационная цена у сельхозпроизводителей на пшеницу третьего класса составила 12276 рублей за тонну без НДС, четвертого класса — 11433 рубля, а пшеница фуражная — 10150 рублей за тонну. С 1 сентября за пределы области железнодорожным транспортом вывезли 281 тысячу тонн зерна, из которых 267 тысяч на экспорт.

С начала этого года из региона на экспорт вывезли 1,39 миллиона тонн продукции агропромышленного комплекса на сумму 500 миллионов долларов США. Это на 300 тысяч тонн больше, чем в предыдущем году.

По данным Минсельхоза области, валовый сбор зерна составил 2,36 миллиона тонн, а прогноз после доработки — 2,17 миллиона тонн с урожайностью 14,1 центнера на гектар.

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