В Новосибирской области потратили более 42 миллиардов на покупку медицинской техники

За пять лет для медучреждений Новосибирской области приобрели почти 32 тысячи единиц медицинского оборудования.

На оперативном совещании и.о. министр здравоохранения Константин Хальзов сообщил, что около 32 тысяч единиц медицинского оборудования было закуплено для учреждений здравоохранения Новосибирской области за пять лет.

Он также сообщил, что на приобретение оборудования и санитарного автотранспорта с 2019 по 2023 годы в Новосибирскую область было направлено более 42,29 миллиардов рублей. А также, более 500 единиц технологического оборудования подгружено в медицинскую информационную систему — она позволяет медицинским работникам обмениваться данными.

Напомним, что в Новосибирске 87 594 пациента с онкологией получат высокотехнологичное лечение.