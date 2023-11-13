В Новосибирской области преддиабетом страдает каждый пятый житель

В Новосибирской области продолжает расти заболеваемость сахарным диабетом.

По данным регионального Минздрава, за 10 месяцев этого года отметили увеличение числа впервые выявленных случаев этого заболевания. Эта тенденция сохраняется на протяжении последних 10-15 лет.

В преддверии Всемирного дня борьбы с сахарным диабетом в пресс-центре ТАСС представители Минздрава региона и врачи-эндокринологи показали статистику и рассказали о медицинской помощи этой категории пациентов. Врачи также отметили увеличение числа беременных женщин с гестационным сахарным диабетом в Новосибирской области.

В прошлом году 2700 женщин были с нарушениями углеводного обмена во время беременности.

В Министерстве отмечают, что в настоящее время нет дефицита инсулинов, глюкометров и расходных материалов для контроля уровня сахара. По официальным данным, запасы этих медицинских средств сформированы на 4-5 месяцев.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске прошло награждение лучших дружинников Молодежного ресурсного центра.